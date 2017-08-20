Obituary | Tom C. Claw

Tom C. Claw was born in Black Mesa, Arizona on February, 2, 1933. He died on August 4, 2017 in Kingman, Arizona. There will be a service held on Saturday, September 02, 2017 at 10:30 a.m. at Hualapai Multi-Purpose building in Peach Spring, Arizona.
Tom C. Claw was born in Black Mesa, Arizona on February, 2, 1933. He died on August 4, 2017 in Kingman, Arizona. There will be a service held on Saturday, September 02, 2017 at 10:30 a.m. at Hualapai Multi-Purpose building in Peach Spring, Arizona.
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