Obituary | Tom C. Claw

  • Originally Published: August 20, 2017 5:59 a.m.

    • Tom C. Claw was born in Black Mesa, Arizona on February, 2, 1933. He died on August 4, 2017 in Kingman, Arizona. There will be a service held on Saturday, September 02, 2017 at 10:30 a.m. at Hualapai Multi-Purpose building in Peach Spring, Arizona.

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