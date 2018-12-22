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Results of 9th annual Dragon Open Chess Tournament

Chess players compete during the ninth annual Dragon Open Tournament. (Daily Miner file photo)

Chess players compete during the ninth annual Dragon Open Tournament. (Daily Miner file photo)

  • Originally Published: December 22, 2018 1:30 p.m.

    • Dragon Open

    Manzanita Elementary School

    photo

    Full results. (Courtesy)

    Primary Division

    1. Trenton Sommers, Kingman Academy
    2. Tucker Brady, Kingman Academy
    3. Nathan Gossar, Cerbat
    4. Ricky Sandoval, Desert Willow

    Team Results

    1. Kingman Academy
    2. Manzanita
    3. Desert Willow

    Intermediate Division

    1. Adam Palmer, Manzanita
    2. Kyler Lingenfelter Kingman Academy
    3. Luke Connell, Hualapai
    4. Evan Bond, AZVA

    Team Results

    1. Manzanita
    2. Kingman Academy
    3. Hualapai

    Middle School Division

    1. Alex Green, White Cliffs
    2. Jacob Batty, Kingman Academy
    3. Kasen Lingenfelter, Kingman Academy

    Team Results

    1. Kingman Academy
    2. White Cliffs
    3. Emanuel Christian

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