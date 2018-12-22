Results of 9th annual Dragon Open Chess Tournament

Dragon Open
Manzanita Elementary School
Primary Division
- Trenton Sommers, Kingman Academy
- Tucker Brady, Kingman Academy
- Nathan Gossar, Cerbat
- Ricky Sandoval, Desert Willow
Team Results
- Kingman Academy
- Manzanita
- Desert Willow
Intermediate Division
- Adam Palmer, Manzanita
- Kyler Lingenfelter Kingman Academy
- Luke Connell, Hualapai
- Evan Bond, AZVA
Team Results
- Manzanita
- Kingman Academy
- Hualapai
Middle School Division
- Alex Green, White Cliffs
- Jacob Batty, Kingman Academy
- Kasen Lingenfelter, Kingman Academy
Team Results
- Kingman Academy
- White Cliffs
- Emanuel Christian
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