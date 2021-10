Kingman issues 27 building permits

Mohave County issued the following building permits for the week ending Oct. 1:

– Sunwest Enterprises: 3018 E. Hearne Ave., Kingman; manufactured home with electric.

– Juan Pablo Cruz: 10575 S. Tin Lane, Mohave Valley; electric to existing mobile home.

– Shoreline Plumbing: 3033 E. Lake Drive, Lake Havasu City; gas meter relocate.

– Shoreline Plumbing: 3035 E. lake Drive, Lake Havasu City gas meter relocate.

– Shoreline Plumbing: 3401 E. Lake Drive, Lake Havasu City; gas meter relocate.

– Bay Star Electric: Topock; new 200 amp service with electrical inside garage.

– Bay Star Electric: 5262 E. Pinal Place, Topock; moving 200 amp service pole.

– Shoreline Plumbing: 3147 Lake Drive, Lake Havasu City; gas meter relocate.

– Shoreline Plumbing: 3109 E. lake Drive, Lake Havasu City; gas meter relocate.

– Shoreline Plumbing: 3238 Joyce lane, Lake Havasu City; gas meter relocate.

– Hound Dog Excavating: 1300 E. Vacation Drive, Mohave Valley; demo existing mobile home for new residence.

– Hound Dog Excavating: Mohave Valley; demo mobile home.

– Clear Circuit Electric: Mohave Valley; electric to well.

– Sandra Edgar: 2312 E. Hulet Ave., Mohave Valley; new 200 amp main service panel.

– Nick Bolton: Mohave Valley; new meter for back garage for future electric.

The City of Kingman issued the following building permits for the week ending Oct. 7:

– Expert Electric: 302 E. Spring St., Kingman; electric; $160.

– R Group: 2604 Hualapai Mountain Road, Kingman; remodel; $437.

– Devault Electric: 3985 N. Benton St., Kingman; electric; $137.

– Freedom Forever: 2516 Crozier Ave., Kingman; electric; $128.

– Titan Solar Power: 3765 Henry Fonda Way, Kingman; electric; $128.

– Titan Solar Power: 2118 John Wayne Drive, Kingman; electric; $128.

– Titan Solar Power: 2049 Alan Ladd Drive, Kingman; electric; $128.

– Titan Solar Power: 2006 Clint Eastwood Way, Kingman; electric; $128.

– Titan Solar Power: 4274 Rising Sun Ave., Kingman; electric; $128.

– Route 66 Plumbing: 2835 Wallapai Ave., Kingman; gas; $99.

– Signature Plumbing: 3855 N. Prescott St., Kingman; gas; zero dollars.

– Sommers Construction: 3535 N. Miller St., Kingman; new SFR; $4,280.

– Sommers Construction: 3594 N. Kenneth Road, Kingman; new SFR; $4,280.

– Angle Homes: 3398 Brenda Ave., Kingman; new SFR; $4,494.

– Hill Development: 2273 Ginger St., Kingman; $4,752.

– Sommers Construction: 3550 N. Miller St., Kingman; new SR; $4,280.

– Sommers Construction: 3695 N. Miller St., Kingman; $4,280.

– Sommers Construction: 3551 N. Pearl St., Kingman; new SFR; $4,280.

– Sommers Construction: 3653 N. Pearl St., Kingman; new SFR; $4,280.

– Nicholas Bowers: 3031 N. Sage St., Kingman; new SFR; $6,455.

– Hill Development: 2267 Ginger St., Kingman; new SFR; $4,631.

– Angle Homes: 3605 Split Branch Drive, Kingman; new SFR; $4,138.

– Big Red Construction: 3606 N. Miller St., Kingman; new SFR; $3,945.

– Big Red Construction: 3673 N. Pearl St., Kingman; new SFR; $3,945.

– Big Red Construction: 3585 N. Adams St., Kingman; new SFR; $3,945.

– R Group Enterprises: 3042 Mallory Loop, Kingman; new SFR; $4,435.

– R Group Enterprises: 3036 Mallory Loop, Kingman; new SFR; $4,435.

– Sommers Construction: 3556 N. Miller St., Kingman; new SFR; $4,280.

The City of Kingman issued the following business licenses for the week ending Oct. 7:

– Kingman Body Works: 2111 Airway Ave., Kingman; auto body and repair shop.

– Arizona’s Finest Painting: 4061 Monte Moro Court, Kingman; contractor.

– Milemarkers Therapy: 2403 Stockton Hill Road, Ste. 4, Kingman; health care.

– David Fridley Unique Holiday Décor: 2459 Detroit Ave., Kingman; arts and crafts.

– Bangkok Thai Cuisine: 208 W. Andy Devine Ave., Kingman; restaurant.

– Sanora Silva Cleaning: 418 Topeka St., Kingman; cleaning services.

– Scott’s Handyman Service: 799 Mustang Springs Road, Kingman; handyman home and garden.

– A New Day Training Center: 3914 N. Prescott St., Kingman; life coach and skills training.

– The Number Two Crew: 3135 N. Tanner St., Kingman; cleaning services.

– Classic Concrete and Masonry: 1035 Cholla Circle, Kingman; construction.

– H&S Handy Services: 2031 E. Alamo Way, Fort Mohave; handyman home and garden.

– American Steel Carports: 457 N. Broadway St., Kingman; installation sales and service.

– Made with Love: 1315 S. Tonto Road, Golden Valley; retail trade