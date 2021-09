Kingman issues 31 building permits

Mohave County issued the following building permits for the week ending Sept. 10:

– Rick Bowman: Topock; new 100 amp subpanel to garage and electrical inside garage.

– Hohn Mann: 3629 N. Elfrida Road, Golden Valley; power pole 200 amp.

The City of Kingman issued the following building permits for the week ending Sept. 16:

– Roman Construction: 1510 Stockton Hill Road, Kingman; remodel; $622.

– Titan Solar Power: 1949 Motor Ave., Kingman; $128.

– Titan Solar Power: 1939 Atlantic Ave., Kingman; $128.

– H&H Development: 2707 Diamond Spur St., Kingman; detached garage; $1,028.

– DeVault Electric: 918 Madison St., Kingman; electric; $160.

– SunUp America: 602 Country Club Drive, Kingman; electric; $128.

– Wise Electric: 2440 Omaha Drive, Kingman; electric; $128.

– Diggs Electric: 512 E. Pine St., Kingman; electric; $63.94.

– Titan Solar Power: 3217 N. Apache St., Kingman; electric; $128.

– Titan Solar Power: 2521 Simms Ave., Kingman; electric; $410.

– PM&M Electric: 3734 Richie Drive, Kingman; electric; $128.

– PM&M Electric: 4426 Pinto Road, Kingman; electric; $128.

– ABP Electrical Systems: 3950 N. Prescott St., Kingman; electric; $222.

– Havasu Solar: 2289 Indigo St., Kingman; electric; $128.

– Walker Service Electric: 2188 Crozier Ave., Kingman; electric; $104.

– MDL Electric: 1420 Ft. Beale Drive, Kingman; electric; $114.

– Wise Electric: 4343 Gemstone Ave., Kingman; electric; $128.

– W.M. Steele Tradesmen Services: 701 Turquoise St., Kingman; electric; $74.

– Route 66 Plumbing: 1909 Atlantic Ave., Kingman; gas; zero dollars.

– Hill Development: 3640 N. Adams St., Kingman; new SFR; $4,299.

– Canyon State Enterprises: 3631 N. Irving St., Kingman; new SFR; $3,945.

– Canyon State Enterprises: 1745 Robinson Ave., Kingman; new SFR; $3,945.

– R Group Enterprises: 3550 N. Skylark Road, Kingman; new SFR; $4,367.

– Future Foresight: 3650 N. Pearl St., Kingman; new FR; $3,007.

– King Bee Construction: 2756 N. Yavapai St., Kingman; new SFR; $5,044.

– MillCo: 2644 Peppergrass Lane, Kingman; new SFR; $5,445.

– Angle Homes: 3390 Brenda Ave., Kingman; new SFR; $5,130.

– King Bee Construction: 2903 N. Tanner St., Kingman; new SFR; $4,484.

– Canyon State Enterprises: 1739 Robinson Ave., Kingman; new SFR; $4,049.

– Angle Homes: 3406 Brenda Ave., Kingman; new SFR; $4,390.

– Hill Development: 3636 N. Adams St., Kingman; new SFR; $4,299.

– Bruce Henderson Construction: 3220 Rosslynn Drive, Kingman; retaining walls; $533.

The City of Kingman issued the following business licenses for the week ending Sept. 16:

– JLM Conversions: 3215 Ames Ave., Kingman; mobile welding repair.

– Martin Concrete: 675 W. Sundown Road, Kingman; contractor.

– Progressive Services: 23 N. 35th Ave., Phoenix; construction.

– Sunwest Roofing: 7026 1/2, 2nd NW, Albuquerque; contractor.