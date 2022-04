City of Kingman issued 32 building permits

Mohave County issued the following building permits for the week ending April 8:

- Sunup America: 3428 W. Mcconnico Road, Golden Valley; panel upgrade to 200 AMP

- One Source Heating and Cooling LLC: 6565 Girard Ave., Mohave Valley; HVAC change out like for like

- Joseph Fonner & Andria Coker: 1077 E. Pine Drive, Mohave Valley; electrical to garage

- Karmel Roe: 4746 N. Sierra Road, Kingman; re-rook ext M/H

- Ambient Edge LLC DBA Plumbing by Jake: Kingman; HVAC, replace 5 ton packaged heat pump

- Ambient Edge LLC DBA Plumbing by Jake: Golden Valley; water heater, 50 gal elec.

- Ambient Edge LLC DBA Plumbing by Jake: Dolan Springs; water heater, 50 gallon electric

- Michael & Jodi Graf: Topock; demo all structure-take back to vacant

- J & J Plumbing: 3369 N. Marana Road, Golden Valley; gas line for propane tank

The City of Kingman issued the following building permits for the week ending April 8:

- Mohave Shadez: 3374 Southern Vista Drive, Kingman; awnings; $275.96

- Mohave Shadez: 4140 Ranchita Court, Kingman; awnings; $345.26

- Lyle Wurtz: 2157 Delaware Drive, Kingman; detached garage; $862.21

- William & Debra Shade: 2320 Harrod Ave., Kingman; detached garage; $3,786.16

- Titan Solar Power: 3660 N. Verdugo Road. Kingman; electric; $198.50

- Solicius LLC: 2374 Del Mar Ave., Kingman; electric; $128

- Havasu Solar: 2524 Valentine Ave., Kingman; electric; $128

- A B P Electrical System Inc: 949 Mountain Trail Road; electric; $128

- Freedom Forever- Bond Exempt: 2458 Miami Ave., Kingman; electric; $128

- Angle Solar: 3616 Oak Cliffs Ave., Kingman; electric; $128

- Peters Kenneth P & Nancy E: 1946 Florence Ave., Kingman; electric; $128

- Icon Power: 3379 Sonora Desert Drive, Kingman; electric; $128

- Freedom Forever- Bond Exempt: 418 Goldroad Ave., Kingman; electric; $128

- Angle Solar: 4052 Ranchita Court, Kingman; electric; $128

- Angle Solar: 4340 Gemstone Ave., Kingman; electric; $128

- Sunlink Energy: 3540 Split Branch Drive, Kingman; electric; $128

- Guy Swenson: 3295 N. Fairfax Street, Kingman; electric; $137.36

- SunUp America: 3704 N. Kenneth Road, Kingman; electric; $128

- Walker Service Electric, Inc.: 3570 N. Wells Street, Kingman; electric; n/a

- Canyon State Enterprises LLC: 3317 North Diamond Street, Kingman; new SFR; $7,704.28

- Big Red Construction: 2334 Phoenix Ave., Kingman; new SFR; $7,704.28

- Big Red Construction: 2330 Phoenix Ave., Kingman; new SFR; $7,704.28

- Big Red Construction: 2338 Phoenix Ave., Kingman; new SFR; $7,704.28

- Big Red Construction: 3595 North Adams Street, Kingman; new SFR; $7,704.28

- Big Red Construction: 3541 North Bond Street, Kingman; new SFR; $7,704.28

- Canyon State Enterprises LLC: 3318 North Lomalai Street, Kingman, new SFR; $7,793.32

- Cantrell Development INC: 2214 Dollarhide Drive, Kingman; new SFR; $6,615.25

- Canyon State Enterprises LLC: 3323 North Diamond Street, Kingman; new SFR; $7,704.28

- Jeff Mccans: 3670 N. Lomita Street, Kingman; new SFR; $8,050.77

- Big Red Construction: 3601 North Adams Street, Kingman; new SFR; $7,704.28

- Munger Richard & Patricia JT: 2602 Lillie Ave., Kingman; remodel; $3,485.86

- Bootz & Duke Sign Co: 1960 E. Andy Devine Ave., Kingman; attached to BLDG; $1,166.14