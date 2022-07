City of Kingman issued 23 building permits in the week ending Thursday, July 21

The City of Kingman issued the following building permits in the week ending Thursday, July 21:

– Roman Construction: 3137 N. Stockton Hill Road, Kingman; $4,873.69

– Angle Solar: 3382 Cherri Ave., Kingman; electric; $128

– Angle Solar: 4390 Gemstone Ave., Kingman; electric; $128

– OneWorldEnergy LLC: 815 E. Berk Ave., Kingman; electric; $128

– Wise Electric Inc: 410 Gold St., Kingman; electric; $128

– Titan Solar Power: 3701 Lomita St. N., Kingman; electric; $128

– Angle Solar: 4375 Gemstone Ave., Kingman; electric; $128

– Havasu Solar: 3615 Arizona St., N., Kingman; electric; $128

– Salmonsen Consturctoin Corp: 2449 Louise Ave., Kingman; electric; $128

– Icon Power: 1726 Airfield Ave., Kingman; electric; $128

– SunUp America LLC: 4837 Christy Drive, Kingman; electric; $128

– Havasu Solar: 420 Greenway Drive, Kingman; electric; $128

– ABP Electrical: 3799 Melody St. N., Kingman; electric; $128

– Havasu Solar: 2641 Karen Ave., Kingman; electric; $128

– Icon Power: 2723 Pinto Circle, Kingman; electric; $128

– 3408 Cypress Street, Kingman; electric; $128

– Angle Homes Inc.: 5432 Roadrunner Ave., Kingman; new SFR; $8,245.94

– Angle Homes Inc.: 5512 Roadrunner Ave., Kingman; new SFR; $7,993.66

– Angle Homes Inc.: 5496 Roadrunner Ave., Kingman; new SFR; $7,889.78

– Marty & Lisa Stablein: 3708 Cerbat Vista Drive, Kingman; new SFR; $5,699.37

– AZ Residential Outfitters LLC: 2436 Emerson Ave., Kingman; remodel; $1,212.34

– Northern Arizona Signs: 2900 Airway Ave., Kingman; attached to bldg; $183.56

– Discount Signs Creative LLC: 3136 N. Stockton Road, A, Kingman; attached to bldg; $275.96

The City of Kingman issued the following business licenses in the week ending Thursday, July 21:

– DTL Enterprises LLC: 2210 Airway Ave., Kingman; contractor

– Electric Scorpion: 117 N. 6th St., Kingman; entertainment

– High Desert Inn: 2803 E. Andy Devine Ave., Kingman; hotel

– Toys for Trucks, Inc : 2551 Airway Ave., Kingman; auto accessories

– Wash Me Car Wash: 3630 Stockton Hill Road, Kingman; car wash

– Mountainview Vision Center PC: 2215 E. Hualapai Mountain Road, Suite D, Kingman; optical

– Wecom, Inc: 2332 Kingman Ave., Kingman; contractor-sales/serv

– BarBell Services: 3782 N. Melody St., Kingman; cleaning services

– Twisted: 1113 W. Beale St., Kingman; auto repair shop

– A & A House Cleaning: 3930 E. Devlin Ave., Kingman; cleaning services

– Gems Assisted Living LLC: 3035 Prescott St. N., Kingman; assisted living

– CMD Arizona, Inc: 204 Moser Ave., Kingman; medical equipment

– Rancho Cerritenos: 1932 S. Sam Lane, Kingman; animal services

– Benci Services: 1693 S. Emery Park Road, Kingman; general contractor

– Occult Survivor: 3078 E. Butler Ave., Kingman; arts & crafts

– HMW Construction LLC: 129 E. Pima St., Kingman; construction

– MSK Pressure Washing: 3174 E. Lass Ave., Kingman; pressure wash

– Mail Box Deport LLC: 2143 E. Northern Ave. #2, Kingman; mailbox rental/shipping