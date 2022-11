Kingman issues 14 building permits

The City of Kingman issued the following building permits the week ending Nov. 11:

– On Point Const.: 1915 Stockton Hill Road, Kingman; $196.50

– TBD: 2660 Calumet St., Kingman; comm tower; $599.36

– SunUp America LLC: 2191 Pawnee Drive, Kingman; electric; $128

– One World Energy LLC: 4087 Monte Silvano Ave., Kingman; electric; $128

– Angle Solar: 3292 Monte Moro St., Kingman; electric; $128

– Angle Solar: 3619 Corrales Ave., Kingman; electric; $128

– Angle Solar: 5529 Eagle View Road, Kingman; electric; $128

– Havasu Solar: 3879 Rainbow Drive, Kingman; electric; $128

– Havasu Solar: 3060 Alpha St., Kingman; electric; $128

– Havasu Solar: 3724 Lomita St., Kingman; electric; $128

– Angle Homes Inc: 2251 Dollarhide Drive, Kingman; electric; $128

– Innovative S & L: 2148 Gene Autry Drive, Kingman; pool; $1,258.54

– Innovative S & L: 3282 Vitobello Way, Kingman; pool; $1,012.19

– Innovative S & L: 3855 Eagle Rock Road, Kingman; $812.21