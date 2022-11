The City of Kingman issues 18 building permits

The City of Kingman issued the following building permits in the week ending Friday, Nov. 18:

– Skyridge Custom Homes: 3665 N. Prescott St., Kingman; n/a; $0

– Bob Fisk Exd LLC: 921 Beverly Ave., A & B; two-family dwelling; $10,047.73

– Mohave Shadez: 3579 Moore St. N., Kingman; awnings; $137.36

– Icon Power: 1946 Davis Ave., Kingman; electric; $128

– Havasu Solar: 1745 Miami Ave., Kingman; electric; $128

– Generation Solar LLC: 3749 Cinch Drive, Kingman; electric; $137.36

– Icon Power: 4793 Steinke Drive, Kingman; electric; $94

– One World Energy: 2711 Ross Ave., Kingman; electric; $128

– One World Energy: 2146 Roy Rogers Way; electric; $128

– Icon Power: 3368 Laramie Ave., Kingman; electric; $128

– Icon Power: 4751 Christy Drive, Kingman; electric; $128

– Icon Power: 1836 Miami Ave., Kingman; electric; $128

– One World Energy: 3295 N. Central St., Kingman; electric; $128

– Icon Power: 4053 Monte Moro Court, Kingman; electric; $128

– Icon Power: 2517 Southern Ave., Kingman; electric; $128

– E & R Electric Inc: 2024 Motor Ave., Kingman; electric; $89.10

– OneWorldEnergy: 685 Beverly Ave., Kingman; electric; $222

– Angle Homes Inc.: 3926 Alan Ladd Drive, Kingman; new SFR; $8,112.38