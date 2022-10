City of Kingman issued 30 building permits in the week ending Sept. 30

The City of Kingman issued the following building permits in the week ending Sept. 30:

– Fredmar LLC: 3396 Stockton Hill Road, Kingman; n/a; $200

– Jenco Inc: 2601 Detroit Ave., Kingman; electric; $1,337.69

– TR Orr Inc: 710 Eastern St. H, Kingman; electric; remodel; $9,696.23

– Titan Solar Power AZ Inc: 3333 Cerritos Lane, Kingman; electric; $128

– Angle Solar: 3269 Cherri Ave., Kingman; electric; $128

– Angle Solar: 4151 Diamond Joe Road, Kingman; electric; $128

– Freedom Forever- Bond Exempt: 2019 Sunset Blvd., Kingman; electric; $128

– Oneworldenergy: 3341 Charleston St., Kingman; electric; $128

– Oneworldenergy LLC: 2390 Country Club Drive, Kingman; electric; $128

– Titan Solar Power AZ Inc.: 1736 Robinson Ave., electric; $128

– Titan Solar Power AZ Inc.: 1149 Rawhide Drive, Kingman; electric; $128

– Titan Solar: 4099 Sidewinder Ave., Kingman; electric; $128

– Titan Solar Power AZ Inc.: 4695 Scotty Drive, Kingman; electric; $128

– Titan Solar Power AZ Inc.: 2828 Karen Ave., Kingman; electric; $128

– One World Energy: 3262 Diamond St. N., Kingman; electric; $128

– Titan Solar: 3067 Dafne Ave., Kingman; electric; $128

– Titan Solar Power AZ Inc: 2014 Pacific Ave., Kingman; electric; $128

– Titan Solar: 4314 Rising Sun Ave., Kingman; electric; $128

– Titan Solar Power: 2735 Pinto Circle, Kingman; electric; $128

– Titan Solar Power: 2033 Pacific Ave., Kingman; electric; $128

– Titan Solar Power AZ Inc: 2585 Turkey Track St., Kingman; electric; $128

– Icon Power: 4793 Steinke Drive, Kingman; electric; $128

– Angle Homes Inc.: 5478 Eagle View Road, Kingman; new SFR; $8,015.92

– Angle Homes Inc.: 3349 Tiffany Ave., Kingman; new SFR; $7,882.36

– Angle Homes Inc.: 3365 Tiffany Ave., Kingman; new SFR; $8,053.02

– Angle Homes Inc.: 3371 Tiffany Ave., Kingman; new SFR; $7,756.22

– GSH Construction: 3785 Benton St. N., Kingman; new SFR; $8,753.01

– Prince Pools: 2035 Comanche Drive, Kingman; pool; $812.21

– Prince Pools: 1500 Rawhide Drive, Kingman; pool; $812.21

– Mohave Cleaning LLC: 3140 Emilie Circle, Kingman; remodel; $1,796.77