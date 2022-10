City of Kingman issued 24 building permits in the week ending Oct. 21

The City of Kingman issued the following building permits in the week ending Oct. 21:

– DM Construction & Consulting: 3396 Stockton Hill Road, Kingman; n/a; $50

– Vinco Inc: 120 W. Andy Devine Ave., Kingman; comm tower; n/a

– Walker Service Electric, Inc: 946 W. Beale St., Kingman; electric; $137.36

– Debra Sasser: 415 S. Second St., Kingman; car port detached; $299.06

– Havasu Solar: 3985 N. Benton St., Kingman; electric; $128

– Our World Energy: 3870 Heritage Lane, Kingman; electric; $222

– Our World Energy: 2279 Seminole Drive, Kingman; Arizona, electric; $222

– Oneworldenergy LLC: 2390 Country Club Drive, Kingman; electric; $222

– Havasu Solar: 3654 N. Miller St., Kingman; electric; $128

– Titan Solar Power: 3575 N. Miller St., Kingman, Arizona; electric; $128

– Icon Power: 3564 N. Miller St., Kingman; electric; $128

– Icon Power: 1025 Gardencrest Drive, Kingman; electric; $269

– Icon Power: 2970 N. Prescott St., Kingman; electric; $128

– Icon Power: 3869 Sioux Ave., Kingman; electric; $128

– Havasu Solar: 4228 Risisng Sun Ave., Kingman; electric; $128

– One World Energy: 970 Shadow Crest Circle, Kingman; electric; $128

– Icon Power: 2000 Arlington St., Kingman; electric; $128

– Icon Power: 3835 Meadowbrook Lane; Kingman; electric; $128

– Expert Electric LLC: 935 Crestwood Drive, Kingman; electric; $160.46

– Richard Davis Plumbing: 2209 Los Angeles St., Kingman; gas; $183.56

– Ambient Edge: 1929 Pacific Ave., Kingman; gas; $206.66

– Angle Homes Inc.: 5437 Rattlesnake Road, Kingman; new SFR; $8,688.33

– Sommers Construction: 3629 N. Roosevelt St., Kingman; new SFR; $8,041.53

– Prince Pools: 3109 Southern Loop, Kingman; pool; $728.89

Mohave County issued the following building permits in the week ending Oct. 14:

– Bates Richard L & Jeanne T: 16393 S. Lynn Ave., Yucca; 200 electrical panel upgrade

– Hemiller Jeffrey J. and Stephanie L. JT: 11330 S. Ali Chuk Road, Yucca; electric panel 100 amp

– Wagner Richard & Phyllis JT: 26431 N. Apple Dr., Meadview; electrical panel upgrade 100 amps

– Breezy Air LLC: 549 Gordon Drive, Mohave Valley; HVAC replacement for clubhouse

– Truelove Plumbing: 4900 Industrial Blvd., Kingman: new gas line exterior and interior to add lines for five unit heaters

– Ehret Patricia M & James L: Golden Valley; electrical panel upgrade 150 amp

– Wright Samuel: Kingman; new service 200 amp

– Add Air Inc: 549 Gordon Drive, Mohave Valley; HVAC replacement for clubhouse

– Morrison Nora: 3664 N. Aguila Road, Golden Valley; 100 amp electrical to ext garage

– Flanagan Robert & Cynthia: 3931 E. Northfield Ave., Kingman; demo all existing structures