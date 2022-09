City of Kingman issued 10 business licenses in the week ending Thursday, Sept. 15

The City of Kingman issued the following business licenses in the week ending Sept. 15:

– Dental Essentials: 3535 Burbank St., Kingman; billing services

– Mohave CPR and First Aid: 1969 Hope Ave., Kingman; health care

– Grump Grandpa’s Roasted Corn #2: 1420 Eastern St., Kingman; mobile food stand

– ALLO Arizona, LLC: 3155 N. Stockton Hill Road, Kingman; telecommunications

– Lisa’s Shop, Drop and Deliver: 500 W. Drifting Shadow Lane, Kingman; delivery service

– Bell Solar & Electrical Systems: 955 Grier Drive Suite A, Kingman; construction

– Mohave Homes Inc: 4311 Hwy 68, Golden Valley; manufacturing

– Guardiola Concessions: 4881 Steinke Drive, Kingman; food services

– Spirit Halloween: 3153 N. Stockton Hill Road, Kingman; retail trade

– High Desert Woodworks & Epoxy Designs: 2728 Marlene Ave., Kingman; retail trade

The City of Kingman issued the following building permits in the week ending Sept. 15:

– Angle Homes Inc.: 5528 Roadrunner Ave., Kingman; two-car garage; $7,509.78

– Angle Homes Inc.: 5485 Roadrunner Ave., Kingman; new SFR; $8,000.73

– Angle Homes Inc.: 5325 Rattlesnake Road, Kingman; STD- Desert Rose 1706 3 car GL; $7,723.38

– Havasu Solar: 2125 Gene Autry Drive, Kingman; rooftop solar; $128

– Havasu Solar: 2641 Karen Ave., Kingman; rooftop solar; $128

– SunUp America LLC: 3300 Metwell Drive, Kingman; solar; $128

– Havasu Solar: 3550 N. Kenneth Road, Kingman; solar; $128

– Titan Solar Power: 2215 Seneca St., Kingman; ground mounted solar; $175

– Canyon State Enterprises LLC: 2959 Rhoades Ave., Kingman; 1175 RH; $10,695.36

– Oneworldenergy: 3878 N. Prescott St., Kingman; rooftop solar; $128

– Havasu Solar: 2660 N. Yavapai Drive, Kingman; rooftop solar-bond exempt; $128

– Angle Solar: 3366 Cherri Ave., Kingman; rooftop solar; $128

– Angle Solar: 2263 Dollarhide Drive, Kingman; rooftop solar; $128

– King Bee Construction: 539 Harvard Way, Kingman; 1200 sq ft- detached garage

– Discount Signs: Wal-mart Stores Inc, Bentonville; Charleys Philly Steaks

– Icon Power: 4074 Ranchita Ct., Kingman; rooftop solar; $128

– Icon Power: 3952 Lindsey Ave., Kingman; rooftop solar; $128

– Icon Power: 2313 Marlene Ave., Kingman; rooftop solar; $128

– Havasu Solar: 445 Riata Valley Road, Kingman; rooftop solar; $128

– American Steel Carports: 311 Latigo Lane, Kingman; detached garage; $1,193.74

– Icon Power: 1813 Miami Ave., Kingman; rooftop solar; $128

– Icon Power: 2985 Evans St., Kingman; rooftop solar; $128

– Truelove Plumbing: 3820 Roosevelt St., Kingman; replace existing commercial water heater; $391.46

– Mohave Shadez: 200 Sunrise Ave., Kingman; awning; $437.66

– Mohave Shadez: 2815 Georgia Ave., Kingman; awning; $206.66

– Mohave Shadez: 3333 Monte Silvano Ave., Kingman; awning; $137.36

– Mohave Shadez: 2065 Comanche Drive, Kingman; awning; $506.96

– Titan Solar Power: 3613 Split Branch Drive, Kingman; rooftop solar; $128

– Titan Solar Power: 2539 Simms Ave., Kingman; rooftop solar; $128

– Titan Solar Power: 4068 Ranchita Court, Kingman; rooftop solar; $128

Mohave County issued the following building permits in the week ending Sept. 9:

– Apo Energy Solutions Corp: 4210 W. Highway 68, Golden Valley; electrical pole damage repair

– Schake, Floyd: Kingman; electric to 5X5 shed on a permanent foundation

– Mireles, Orfelina: 3548 N. Grelle St., Lake Havasu City; demo of M/H

– Select Electric LLC: 1226 S. Cibola Road, Golden Valley; electrical 200 AMP + pole

– Maurti, Mauro: Littlefield, 50 amp electrical outlet

– Walker Service Electric: 3870 E. John L Ave., Kingman; electrical panel replacement

– Stackman, Joe & Shawn: Kingman; adding electrical 200 AMP to ext garage

Tuttle, Donovan: Kingman; reroof