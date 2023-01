City of Kingman issues 14 building permits

The City of Kingman issued the following building permits the week ending Jan. 20:

– Titan Fire Protection: 1149 E. Sunrise Ave., Kingman; $450

– Frank Marcus: 3475 Rosewood St., Kingman; awnings; $160.46

– Titan Solar Power: 2215 Seneca St., Kingman; electric; $128

– Jacob Crawford: 3293 Cherri Ave., Kingman; electric; $38.78

– Havasu Solar: 3695 Lomita St., Kingman; electric; $128

– Mohave Solar: 4737 Christy Drive, Kingman; electric; $128

– Havasu Solar: 3879 Sioux Ave., Kingman; electric; $128

– Solana Energy Concepts LLC: 2834 Lillie Ave., Kingman; electric; $128

– Havasu Solar: 2833 Louise Ave., Kingman; electric; $128

– Big Red Construction: 3566 N. Arizona St., Kingman; new SFR; $6,583.63

– John K Hough: 107 Spring St., Kingman; remodel; $1,139.52

– Larry D Storment: 2075 Comanche Drive, Kingman; remodel; $2,307.46

– Will McConnell: 922 Crestwood Lane, Kingman; remodel; $1,466.44

– Ambient Edge: 2656 Broken Arrow St., Kingman; remodel’ $206.66

The City of Kingman issued the following business licenses the week ending Jan. 20:

– Prime Engineering AZ LLP: 2210 Kingman Ave., Kingman; engineering service

– Powerhouse Retail Service LLC: 812 S. Crowley Road, Suite A; construction

– Control Engineering: 15990 N. Greenway Hayden Loop, Kingman; construction

Mohave County issued the following building permits in the week ending Jan. 13:

– Anderson, Richard: Kingman; adding 200 amp electric to existing building 40’ X 60’ detached garage

– Dabella Exteriors LLC: 3545 E. Butler Ave., Kingman; re-rook mh only

– Cavalier Construction Company: 1976 E. Folzman Drive, Lake Havasu City; GFI & tub replace

– Benham, Dan: 12506 S. El Mirage Drive, Topock; upgrade ext. 100 amp to 200 amp

– McFeron, Carol: 4975 N. Ty St., Kingman; 100 amp electrical service to a concurrent detached garage

– Devault Electric LLC: 3759 E. Neal Ave., Kingman; pole replacement 100 amp